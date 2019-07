Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung (Hinweis-Tel-Nr. geändert)

Freiburg-Haslach: Kein Streich mehr - Nagelfalle auf der Straße

Freiburg (ots)

Auf Höhe der Feldbergstraße 21 fuhr ein Autofahrer über eine "Nagelfalle", wodurch ein Reifen beschädigt wurde. Der Schaden ereignete sich am Dienstagabend, 16.07.2019, gegen 18 Uhr.

Bei dem Gegenstand handelte es sich um eine mit Nägeln gespickte Papprolle, die am Bordstein ausgelegt war. Die Konstruktion, in die der der Fallensteller einige Mühe gesteckt hatte, war mutmaßlich ausgelegt worden, um Schäden zu verursachen. Der Polizeiposten Freiburg-Haslach ermittelt wegen einer Verkehrsstraftat (Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr). Es handelte sich um den bislang einzigen Fall dieser Art.

Zeugenaufruf: Wer kann Hinweise zu dem ausgelegten Gegenstand oder dem Verursacher geben? Der Polizeiposten Freiburg-Haslach ist während der Bürozeiten unter Tel. 0761 12056-0 erreichbar. Das Polizeirevier Freiburg-Süd nimmt Hinweise rund um die Uhr entgegen (Tel. 0761 882-4421).

