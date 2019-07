Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Unbekannte haben versucht, einen Geldautomaten aufzusprengen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter haben versucht, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale am Lammplatz in Bad Krozingen aufzusprengen.

Die Tat ereignete sich am Dienstag, 16.07.2019, gegen 4.20 Uhr. Der Sicherheitsdienst der Bank hatte die Polizei informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand war es den Tätern nicht gelungen, an Bargeld zu gelangen. Weitere Ermittlungen und kriminaltechnische Untersuchungen folgen.

Es liegen aus einer Videoaufzeichnung die Beschreibungen von zwei Tatverdächtigen vor:

Person 1: 170-175 cm groß, dunkelblaue Schuhe mit weißen Sohlen, dunkelblauer oder schwarzer Regenanzug, Sturmhaube.

Person 2: 165-170 cm groß, schmale Figur, schwarze Schuhe, Sturmhaube, dunkler Regenanzug.

Eine dritte Person soll bei laufendem Motor in einem Fahrzeug gewartet haben.

Zeugenaufruf: Wer hat in den frühen Morgenstunden am Dienstag, 16.07.2019, gegen 4.20 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bad Krozingen beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Tatverdächtigen geben? Die Kriminalpolizei Freiburg nimmt rund um die Uhr Hinweise entgegen (Tel. 0761 882-5777).

