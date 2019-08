Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Hilfeleistung in der Roonstraße

Rastatt (ots)

Durch einen Zeugen wurde der Polizei am Montag kurz vor 22 Uhr mitgeteilt, dass in der Roonstraße eine scheinbar hilflose Frau auf der Straße sitzen würde. Die Beamten konnten die amtsbekannte, offensichtlich stark angetrunkene Frau antreffen. Sie wurde zum eigenen Schutz und zur weiteren Abklärung in die Räumlichkeiten des Polizeireviers in Rastatt gebracht, wo ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von annähernd vier Promille ergab. Nach der Untersuchung durch einen hinzugerufenen Arzt wurde die Frau in eine Klinik eingeliefert. /ag

