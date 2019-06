Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Krefeld sowie der Polizei Viersen und Mönchengladbach - 35-jährige Erntehelfer wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

Mönchengladbach/ Viersen (ots)

Am Montagabend, 17.06.2019, gerieten gegen 22:50 Uhr drei polnische Erntehelfer in ihrer Unterkunft in Viersen-Breyell, Am Quellensee, in Streit.

Während dieser Auseinandersetzung ergriff ein 35-Jähriger plötzlich ein Messer und attackierte damit seine Kontrahenten.

Diese, 26 und 29 Jahre alt, wurden durch Stiche und Schnitte nicht unerheblich verletzt, wobei bei keinem Lebensgefahr bestand.

Der 35-Jährige beendete schließlich seine Angriffe und zog sich in sein Zimmer zurück.

Dort wurde er auch wenig später festgenommen.

Da der Verdacht besteht, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Seinen Kontrahenten, die zur ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser verbracht wurden und dort stationär verblieben, wurden ebenfalls Blutproben entnommen.

In seiner späteren Anhörung dementierte der tatverdächtige 35-Jährige den gesamten Tatablauf.

Dennoch wurde er nach der Anhörung von Zeugen des Vorfalls, auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft, dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Dieser ordnete für ihn nach Würdigung des Sachverhaltes wegen versuchten Totschlags die Untersuchungshaft an.(jl)

