Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Verkehrskontrollen in Haiger und Ehringshausen

Rollerdieb auf frischer Tat geschnappt

Kupferkessel gestohlen

Unfallfahrer flüchtet

Audi aufgebrochen

Dillenburg (ots)

Haiger und Ehringshausen -Verkehrskontrollen

Gestern (24.07.2019), zwischen 09:00 Uhr und 14:30 Uhr, kontrollierten Polizisten des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill, unterstützt von Polizisten der Bereitschaftspolizei, auf der Bundesstraße 277 zwischen Dillenburg und Haiger, sowie am Kreisverkehr in Ehringshausen.

Auf der B277 gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h. Die Ordnungshüter stellten elf Fahrzeuge fest, die die zugelassene Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten. Zwischen 120 Km/h und 143 Km/h zeigte das Geschwindigkeitsmessgerät der Polizisten. Gegen 09:30 Uhr stoppten die Beamten einen Pkw, dessen Fahrer den Polizisten kein Unbekannter war. Bereits im Juni dieses Jahres fiel der Mann zweimal auf, als er ein Auto unter Drogeneinfluss führte. Gestern räumte er unumwunden ein, am Vorabend Marihuana konsumiert zu haben. Der 44-Jährige musste mit zur Polizeistation Dillenburg. Dort nahm ein Arzt ihm Blut ab. Gegen ihn wird nun erneut wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.

In Ehringshausen kontrollierten die Beamten Gurtmuffel. Am Kreisverkehr B277 Ecke Kölschhäuser Straße passierten insgesamt 15 Fahrzeuge die Kontrollstelle, deren Fahrer nicht angegurtet waren. Auf sie kommt ein Bußgeld von jeweils 30 Euro zu.

Aßlar-Werdorf -Rollerdieb auf frischer Tat geschnappt

Auf frischer Tat machten Wetzlarer Polizisten einen Rollerdieb dingfest. In der Nacht zu heute (24.07.2019) fiel den Ordnungshütern, während ihrer Streifenfahrt durch Werdorf, um 03:24 Uhr, ein junger Mann auf. Er war zu Fuß unterwegs und schob einen weißen Motorroller in der Bachstraße. Als der Mann den Streifenwagen bemerkte, warf er den Piaggio auf die Seite und rannte in Richtung Bahnhof. Offenbar hatte der Mann den Roller zuvor gestohlen und wollte sich nun seines Diebesgutes entledigen. Nach einer kurzen Verfolgung, stellten die Wetzlarer Beamten den Flüchtigen. Sie nahmen den aus Aßlar stammenden 26-Jährigen fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 4.000 Euro. Gegen den Aßlarer wird nun wegen Diebstahl eines Rollers und Sachbeschädigung ermittelt.

Leun -Kupferkessel gestohlen

Irgendwann, zwischen Freitag (19.07.2019) und Montag (22.07.2019) stahlen unbekannte Diebe einen 15 Kilogramm schweren Kupferkessel von einem Grundstück im Ehringshäuser Weg. Die Wetzlarer Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die dreisten Diebe beobachtet, wie sie auf das Grundstück gingen und den 630 Euro teuren Kessel stahlen? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun-Biskirchen - Unfallfahrer flüchtet

Gestern Nachmittag (24.07.2019) fuhr ein 29-jähriger mit seinem VW Golf die Landesstraße 3020 von Stockhausen in Richtung Leun. Um 14:45 Uhr überholte ein entgegenkommendes Auto eine Radfahrergruppe von etwa 25 Personen. Der Unbekannte fuhr beim Überholen der Fahrradfahrer auf die Gegenfahrspur streifte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des silbernen VW. Er verursachte einen Schaden von 300 Euro und flüchtete. Die Wetzlarer Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben? Hat jemand aus der Radfahrergruppe den Unfall beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar - Audi aufgebrochen

Zwischen 18:15 Uhr und 18:43 Uhr am gestrigen Abend (23.07.2019) machten sich Unbekannte an einem Audi A3 zu schaffen. Das schwarze Auto parkte auf dem Parkplatz des TSV Büblingshausen in der Frankfurter Straße. Die Diebe zerstörten eine Seitenscheibe, sowie ein Türschloss. Sie öffneten den A3 und durchsuchten das Handschuhfach und den Kofferraum. Die dreisten Diebe stahlen eine Geldbörse mit diversen Karten und Bargeld. Der entstandene Schaden wird mit 1.775 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell