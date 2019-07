Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfallfahrer flüchtet

Trickbetrüger ergaunern Bargeld

in Einfamilienhaus eingebrochen

Dillenburg (ots)

Dillenburg - Unfallfahrer flüchtet

Der 53-jährige Besitzer eines Audi A4 parkte seinen Wagen am Dienstag (16.07.2019) auf einem Parkplatz in der Hindenburgstraße. Vermutlich beim Rangieren touchierte ein Unbekannter zwischen 08:00 Uhr und 14:20 Uhr die hintere rechte Fahrzeugseite des Audis und verursachte einen Schaden von 2.000 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn - Trickbetrüger ergaunern Bargeld

Immer wieder klingeln Unbekannte, häufig bei Senioren und versuchen durch geschickte Lügen an das Geld oder andere Wertgegenstände der Menschen zu gelangen.

Gestern Mittag (22.07.2019) klingelte ein Unbekannter an der Haustür eines Rentnerehepaares. Sie öffneten die Tür des Mehrfamilienhauses. Der unbekannte Mann gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Herborn aus. Er teilte dem Ehepaar mit, die Filter an der Wasserleitung und die Dichtungen sollten ausgetauscht werden. Ein weiterer Mitarbeiter sei bereits im Keller an der Wasseruhr. Er müsse in das Badezimmer des Ehepaares. Während er dort das Wasser laufen ließ, telefonierte der Gauner mit dem vermeintlichen Kollegen im Keller. Nach einigen Minuten teilte er dem Ehepaar mit, die Arbeiten im Keller seien verrichtet. Nachdem der vermeintliche Mitarbeiter der Stadtwerke die Wohnung verlassen hatte, stellte das Ehepaar fest, dass 320 Euro aus ihrer Geldbörse fehlten. Offenbar hatte der dreiste Betrüger in einem unbemerkten Moment in die Geldbörse gegriffen. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild haben, er war mittleren Alters und hatte eine korpulente Statur. Er war mit einer Latzhose bekleidet und sprach akzentfreies Deutsch. Die Dillenburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den Unbekannten, gestern, gegen 11:45 Uhr in der Hoffmannstraße beobachtet oder kann Hinweise geben? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Hinweise der Polizei:

- Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung! - Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Wohnung durch den Türspion oder ein Fenster genau an und machen Sie Gebrauch von ihrer Türsprechanlage - Fordern Sie von Amtspersonen immer einen Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. - Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

Wetzlar-Garbenheim - in Einfamilienhaus eingebrochen

Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzen Unbekannte am vergangenen Freitag (22.07.2019) aus und brachen in ein Einfamilienhaus in der Straße "Franzenburg" ein. Zwischen 07:40 Uhr und 18:50 Uhr verschafften sich die Einbrecher Zugang zu dem Doppelhaus. Sie durchwühlen mehrere Räume. Neben Schmuck stahlen die dreisten Diebe Bargeld. Der Schaden wird mit 2.300 Euro beziffert. Die Wetzlarer Polizei ermittelt und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße "Franzenburg" aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

