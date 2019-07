Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Rollerdiebstahl scheitert

Brennholz gestohlen

Vorfahrt missachtet

Autos aufgebrochen

Dillenburg (ots)

Haiger - versuchter Rollerdiebstahl

Ein 16-jähriger Haigerer parkte am Samstagnachmittag (20.07.2019), gegen 17:00 Uhr, seinen Piaggio Roller in der Bahnhofstraße Höhe der Hausnummer 5. Am Sonntag (21.07.2019) um 18:05 Uhr wollte der junge Mann mit seinem Roller wegfahren und stellte fest, dass dieser verschwunden war. In Höhe der Hausnummer 2 konnte der Haigerer seinen Piaggio wieder auffinden. Offenbar machten sich Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag an dem Roller zu schaffen und versuchten diesen zu stehlen. Hierbei beschädigten die Diebe die Sitzbank und den Lenker. Der verursachte Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Hirzenhain - Brennholz in Gitterboxen entwendet

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag (19.07.2019), 20:00 Uhr und Samstag (20.07.2019), 16:15 Uhr fuhren Unbekannte auf den Lagerplatz eines Holzbetriebs in der Straße "Zum Kohlhain". Die Diebe luden 4 Gitterboxen mit jeweils einem halben Raummeter Brennholz auf ein offenbar mitgebrachtes Fahrzeug und flüchteten. Der Schaden wird mit 300 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Driedorf - Skoda zerkratzt

Am Freitag (19.07.2019) zerkratzen Unbekannte die Beifahrerseite eines auberginefarbenen Skoda Roomster. Der Skoda parkte zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes "Am hohen Rain". Die Vandalen hinterließen einen Schaden von 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Hohenahr-Mudersbach - Vorfahrt nicht beachtet- Unfall

Ein 69-jähriger Suzuki-Fahrer fuhr am Sonntag (22.07.2019) die Landesstraße 3052 von Mudersbach in Richtung Altenkirchen. Bei der Überquerung der Landesstraße 3053, übersah er eine vorfahrtberechtigte 19-jährige Opel-Fahrerin, die von Großaltenstädten in Richtung Niederweidbach fuhr. Die aus Siegbach stammende Corsa-Fahrerin krachte mit ihrem grauen Auto in den grünen SX4 S-Cross des aus Hohndorf stammenden 69-Jährigen. Die Corsa-Fahrerin verletze sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus. Beide Autos haben nur noch Schrottwert. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf insgesamt 12.000 Euro.

Herborn - Parkplatzrempler im Hüttenweg

400 Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter, nachdem er offenbar beim Ein- oder Ausparken gegen einen schwarzen Mercedes Benz gestoßen war. Der A-Klasse Besitzer parkte seinen Benz am Freitag (19.07.2019) zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr auf dem Parkplatz des Herkules Einkaufsmarktes im Hüttenweg. Bei seiner Rückkehr stellte er den Schaden am Stoßfänger vorne links fest. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar- Seitenscheibe bei Polo zerstört

Unbekannte schlugen die Seitenscheibe eines auf dem Park & Ride Parkplatz in der Garbenheimer Straße abgestellten Polo ein. Die Reparatur der Scheibe wird 300 Euro kosten. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Freitag (19.07.2019), 17:30 Uhr und Samstag (20.07.2019), 07:00 Uhr an dem roten VW beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Subaru aufgebrochen

Dreiste Diebe zerstörten am Sonntag (21.07.2019) zwischen 17:40 Uhr und 18:10 Uhr die Seitenscheibe eines im Magdalenenhäuser Weg abgestellten grauen Subaru Forester. Die Unbekannten griffen in das Fahrzeuginnere und stahlen eine schwarze Ledergeldbörse mit Bargeld und verschiedenen Karten. Der Schaden wird mit 450 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels - E-Bike gestohlen

Zwischen Samstag (20.07.2019), 18:40 Uhr und Sonntag (21.07.2019), 20:00 Uhr stahlen Unbekannte in der Tiefenbacher Straße ein Pedelec der Marke Cube. Sie durchtrennten das Schloss, mit dem das schwarze E-Bike gesichert war und flüchteten unerkannt. Die Diebe hinterließen einen Schaden von 3.100 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

