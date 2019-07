Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Wetzlarer Polizei nimmt Einmietbetrüger fest

26-Jähriger prellt Hotels um Übernachtungskosten

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Dank aufmerksamer Hotelmitarbeiter nahmen Wetzlarer Polizisten am Samstag vergangener Woche (13.07.2019) einen sogenannten Einmietbetrüger fest. Der 26-Jährige checkte noch am selben Abend für 575 Nächte in der Justizvollzugsanstalt in Gießen ein.

Eine Mitarbeiterin aus einem Wetzlarer Hotel meldete der Polizei einen Gast der ausgezogen war, ohne seine Rechnung in Höhe von über 400 Euro zu begleichen. Ermittlungen über die von dem Zechpreller beim Einchecken angegebene Handynummer führten zu einem weiteren Übernachtungsbetrieb in der Domstadt. Dort hatte der Mann bereits für die nächsten vier Nächte eingecheckt. Von der Rezeption erfuhren die Ordnungshüter, dass sich der Mann auf seinem Zimmer aufhielt und über den Zimmerservice Essen bestellt hatte. Mehrere Streifen machten sich auf den Weg. Ein Teil der Kolleginnen und Kollegen sicherten die Ausgänge ab, eine Streife übernahm die Lieferung des georderten Imbisses ins Zimmer des Betrügers. Als sie klopfte und er öffnete, überwältigten die Polizisten den völlig überraschten Mann und nahmen ihn fest.

Im Zimmer stellten Polizisten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln, mehrere Zimmerkarten verschiedener Hotels, sein Handy, eine weitere SIM-Karte sowie eine nicht auf seinem Namen ausgestellte Bankkarte sicher. Zudem kam heraus, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl über 575 Tage Freiheitsstrafe vorlag. Nach seiner Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung brachten ihn Mitarbeiter der Wachpolizei in die JVA nach Gießen.

Derzeit rechnen die Ermittler dem 26-Jährigen mindestens ein halbes Dutzend Übernachtungsbetrügereien in Wetzlar zu. Hierunter auch eine Rechnung in Höhe von 1.200 Euro. Inwieweit der Festgenommene für weitere Betrügereien als Tatverdächtiger in Frage kommt, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Guido Rehr, Pressesprecher

