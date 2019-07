Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - An Kita randaliert - Autos zerkratzt - Audi aufgebockt - In Autos eingebrochen - Unfall mit Promille - Handtasche gegriffen - Mit Kette zugeschlagen -

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Frohnhausen: Am Kindergarten randaliert -

Auf dem Spielplatz des Evangelischen Familienzentrums in der Straße "Am Scheidweg" trieben am Wochenende Vandalen ihr Unwesen. Im Zeitraum vom 12.07.2019, gegen 19.00 Uhr und dem 15.07.2019, gegen 10.00 Uhr suchten sie das Gelände des Kindergartens auf und beschädigten mehrere Spielgeräte. Wie hoch der Schaden ist, kann momentan noch nicht gesagt werden. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in der genannten Zeit auf dem Gelände Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Autos zerkratzt -

Auf Parkplätzen seitlich einer Shisha-Bar in der Hauptstraße beschädigten Unbekannte zwei Pkw. Die Täter trieben mit einem spitzen Gegenstand Kratzer in den Lack eines weißen Mercedes S500 sowie einer silberfarbenen C-Klasse. Die Schäden summieren sich auf mindestens 3.000 Euro. Zeugen, die die Täter am Dienstagabend (16.07.2019), zwischen 16.00 Uhr und 19.15 Uhr beobachteten werden gebeten sich unter Tel.: (02772) bei der Polizei in Herborn zu melden.

Herborn: Räder geklaut -

Einen Satz Alureifen im Wert von rund 3.200 Euro montierten Unbekannte von einem auf dem Gelände eines Autohauses in der Burger Landstraße geparkten Audis ab. Zwischen Montag (15.07.2019), gegen 18.00 Uhr und Dienstagmorgen (16.07.2019), gegen 07.55 Uhr stellten die Diebe den Wagen auf Pflastersteine ab, lösten die Radschrauben und ließen die Räder mitgehen. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Opel und Polo aufgebrochen -

Nach Autoaufbrüchen am Samstag (13.07.2019) in der Hermannsteiner Dammstraße sowie am Dienstag (16.07.2019) in der Wiesenaue, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Samstagnachmittag schlugen die Diebe zwischen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr in der Dammstraße bei einem blauen Opel Signum zu. Sie drangen gewaltsam ein und griffen sich eine Geldbörse sowie Schlüssel. Die Einbruchschäden schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Auf dem Parkplatz der Albert-Schweitzer-Schule erwischte es am Dienstag die Besitzerin eines weißen VW Polo. Hier brachten die Täter eine Scheibe zum Platzen und ließen aus dem Handschuhfach ein Portemonnaie mit Bankkarten und Ausweisen mitgehen. Eine neue Scheibe wird etwa 200 Euro kosten. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in Hermannstein und an der Schule beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Hermannstein: Nach Unfall mit Promille abgehauen -

Mit einer Blutentnahme auf der Wetzlarer Wache endete für einen 57-jährigen Autofahrer ein Parkplatzrempler. Gestern Nachmittag (16.07.2019), gegen 17.00 Uhr parkte der Wetzlarer mit seinem BMW in der Hermannsteiner Straße aus. Dabei touchierte er einen hinter ihm geparkten Mercedes Benz und beschädigte die Stoßstange. Ohne sich um den rund 500 Euro teuren Schaden zu kümmern, machte sich der Unfallfahrer auf und davon. Wetzlarer Polizisten ermittelten den 57-Jährigen und nahmen in vorläufig fest. Das Display des Alkoholtestgerätes zeigte 0,85 Promille an. Die Ordnungshüter ordneten eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Auf ihn kommen Strafanzeigen wegen Verkehrsunfallflucht sowie Straßenverkehrsgefährdung zu. Die Schäden an seinem BMW belaufen sich auf etwa 300 Euro.

Solms-Oberndorf: Tasche aus Seat stibitzt -

Eine Tasche auf der Rückbank eines in der Jahnstraße abgestellten blauen Seat rückte in der Nacht von Montag (15.07.2019) auf Dienstag (16.07.2019) in den Fokus unbekannter Autoaufbrecher. Zwischen 20.00 Uhr und 06.30 Uhr drangen die Täter ins Auto ein und flüchteten mit der Tasche. Ihnen fielen unter anderem Fahrzeugpapiere, Sportkleidung und ca. 120 Euro Bargeld in die Hände. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Oberbiel: Im Lidl beklaut -

Am Dienstagmorgen (16.07.2019) schlugen im Lidl in der Heinrich-Baumann-Straße Taschendiebe zu. Zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr konzentrierte sich das Opfer auf den Einkauf und ließ dabei zeitweise ihre Handtasche unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurück. In einem unbeobachteten Moment griffen die Unbekannten zu und erbeuteten Bankkarten, Bargeld, Führerschein, Versicherungskarten, Ausweis und Bargeld. Hinweise zu den Dieben oder Personen, die in diesem Zusammenhang am Dienstagmorgen im Lidl auffielen, nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Leun-Stockhausen: Gegen BMW und Haustür geschlagen -

Mit einer Eisenkette bearbeitete heute in den frühen Morgenstunden (17.07.2019) ein Mann ein Auto und eine Haustür in der Hauptstraße. Um kurz nach drei Uhr meldeten sich Zeugen bei der Wetzlarer Polizeistation. Bis eine Streife der Ordnungshüter eintraf, war der Mann bereits verschwunden. Er hatte gegen 02.50 Uhr mit der etwa ein Meter langen Kette auf die Heckscheibe eines Pkw sowie gegen eine Haustür geschlagen. Anschließend fuhr er mit einem dunklen BMW in Richtung Leun davon. Derzeit richtet sich der Tatverdacht gegen einen in Solms lebenden Mann - Angaben zum Motiv können momentan nicht gemacht werden. Die Höhe des Sachschadens liegt bei mindestens 500 Euro. Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wer hat den Vorfall gegen 02.50 Uhr in der Hauptstraße noch beobachtet? Wem ist in diesem Zusammenhang der schnell fahrende BMW aufgefallen?

