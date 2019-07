Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Hilfe für verletzten Wanderfalken

mit gebrochenem Fuß in Tierklinik Gießen

Dillenburg (ots)

--

Herborner Polizisten übergaben am Sonntag (21.07.2019) einen verletzten Falken in tierärztliche Behandlung. Am Morgen bat ein Spaziergänger die Ordnungshüter um Hilfe. Er hatte den verletzten Vogel in der Nähe der Autobahnbrücke bei Ehringshausen entdeckt. Mithilfe eines Kartons gelang es den Polizisten den Wanderfalken einzufangen und in die Veterinärklink der Uni Gießen zu fahren.

Nach einer ersten Einschätzung der Veterinärmediziner hat sich der Falke das Gelenk eines Laufes gebrochen. Derzeit wird der Vogel in der Gießener Tierklink gepflegt und aufgepäppelt, damit er wieder zu Kräften kommt.

Guido Rehr, Pressesprecher

