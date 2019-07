Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Peugeot und Acker fangen bei Braunfels-Altenkirchen Feuer

Dillenburg (ots)

--

Braunfels-Altenkirchen: Peugeot und Acker fangen Feuer

Heute Nachmittag (23.07.2019) rückte die Feuerwehr zu einem Fahrzeug und Flächenbrand aus. Gegen 12.20 Uhr stellte der Besitzer seinen Peugeot 308 am Waldrand zwischen Möttau und Altenkirchen ab. Kaum hatte er sich von seinem Wagen zu einem Spaziergang entfernt, hörte er einen Knall. Kurz darauf stand der Wagen in Flammen. Die Brandbekämpfer rückten an und löschten das Feuer, das auch rund 40 Quadratmeter Ackerfläche in Mitleidenschaft zog. Derzeit geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Ermittler schätzen den Schaden auf mindestens 4.000 Euro.

