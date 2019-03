Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Einbruch in Kalmithaus

Unbekannte versuchten, zunächst über eine Terrassentür in das Kalmithaus einzusteigen. Als dies misslang, wurde eine Kellertür aufgebrochen und in die Wanderhütte eingestiegen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten einen geringen Geldbetrag. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1500 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen vergangenem Montag (11.03.2019) und gestrigen Mittwoch (13.03.2019, 08.30 Uhr). Zeugen, die in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

