Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Randalierer leistet Widerstand

Bad Bergzabern (ots)

Am Donnerstag, 13.03.19, gegen 15:30 Uhr, wurde die Polizei um Hilfe gebeten, weil ein Mann schon die Nacht zuvor und den ganzen Tag herumschrie, Einrichtungsinventar beschädigte und Gegenstände auf ein geparktes Auto warf. Nach mehrmaliger Ansprache zeigte sich der Mann weiterhin aggressiv und sollte in Gewahrsam genommen werden. Der sichtlich alkoholisierte 41-jährige Mann wehrte sich gegen die Mitnahme und beleidigte die Beamten. Ihm mussten zum Transport in eine Klink Handfesseln angelegt werden. Die Polizeibeamten wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell