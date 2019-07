Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Unfallflucht auf der Lindenstraße

Belm (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag an der Ecke Lindenstraße/Jägerstraße ereignete. Ein kleiner Lkw mit Anhänger bog gegen 14.10 Uhr von der Jägerstraße auf die Lindenstraße ein und nahm dabei einem in Richtung Bundesstraße fahrenden Toyota Aygo die Vorfahrt. Dessen Fahrerin konnte zwar durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern, jedoch touchierte der Anhänger des Lkw noch die Front des weißen Kleinwagens. Der unbekannte Lkw-Fahrer kümmerte sich danach nicht um den Vorfall und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin eines Autos, welches sich hinter dem Toyota befunden hat wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05406-807790 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell