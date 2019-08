Polizei Dortmund

POL-DO: 13 und 14 Jahre alte Tatverdächtige erbeuteten nachts Süßigkeiten in einem Berufskolleg - schnelle Festnahme auf dem Schulhof

13 und 14 Jahre alt sind zwei Tatverdächtige, die in der Nacht zu Mittwoch (28.8.) nach einem Einbruch in ein Berufskolleg an der Geschwister-Scholl-Straße in der Dortmunder Innenstadt auf dem Schulhof festgenommen worden sind. Möglich war die schnelle Festnahme, weil die Polizei nach mehreren Einbrüchen in dem Bereich nachts auf der Lauer lag.

Der 13-jährige Junge und die 14-jährige mutmaßliche Komplizin waren einem zivil gekleideten Team gegen 0.15 Uhr in der Nähe der Brügmannstraße aufgefallen. Beide sind der Polizei aus vorherigen Einbrüchen bekannt. Deshalb beobachteten die Beamten das Duo. Schließlich hörten sie ein Klirren. Fünf Minuten später deponierten der 13- und die 14-Jährige einen mit Getränken und Süßigkeiten gefüllten Müllsack auf dem Schulhof.

Zwischenzeitlich hatte die Polizei das Gebäude umstellt, um eine Flucht der Tatverdächtigen zu verhindern. Die 14-Jährige hatte sich vermutlich beim Einschlagen einer Scheibe verletzt. Blutspuren entdeckte die Polizei in einer Caféteria des Berufskollegs.

Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurden die beiden Tatverdächtigen zwei Jugendschutzstellen übergeben. Eine Kontaktaufnahme mit den Eltern war nicht möglich.

