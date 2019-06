Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kellereinbrecher stiehlt Damenschuhe; Golf verkratzt - 2000 Euro Schaden; Alle Reifen platt; Stein beschädigt Fensterscheibe; Radbolzen gelöst - Polizei sucht Zeugen; Betrunken am Steuer

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain - Kellereinbrecher stiehlt Damenschuhe

Fünf Paar Damenschuhe und zwei Paar Damenstiefel, alles in Größe 39, stahl ein Einbrecher aus dem Schrank eines aufgebrochenen Kellers in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Brand. Die Tat war zwischen Donnerstag, 13 und Montag 17. Juni. Der Wert der Beute beträgt mindestens 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0 oder die Polizei Kirchhain, Tel. 06422/3041.

Kirchhain - Schwarzer Golf verkratzt - 2000 Euro Schaden

Zur Tatzeit am Freitag, 21. Juni, zwischen 14.30 und 14.45 Uhr parkte der schwarze VW Golf mit dem Marburger Kennzeichen auf dem Parkplatz der niederrheinischen Straße 28. Als der Besitzer zurückkehrte, bemerkte er eine frische Beschädigung in Form von Kratzern, die sich vom hinteren rechten Kotflügel bis zur Beifahrertür erstreckten. Hinweise auf den oder die Verursacher der Sachbeschädigung mit einem Schaden von mindestens 2000 Euro ergaben sich bislang nicht. Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Kirchhain, Tel. 06422/3041.

Cappel - Alle Reifen platt

Nachdem ein unbekannter Täter alle vier Reifen platt stach, ermittelt die Polizei und bittet um sachdienliche Hinweise. Der betroffene graue VW Golf stand zur Tatzeit am Sonntag, 23. Juni, zwischen 02.30 und 12 Uhr auf dem Parkplatz des Feuerwehrstützpunktes an der Umgehungsstraße. Die Einstichstellen auf den Reifenflanken sind eindeutig. Der Besitzer muss alle vier Reifen erneuern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Biedenkopf - Stein beschädigt Fensterscheibe

Ein Mann mit zusammengebundenen schwarzen Haaren unter einer Mütze, einer schwarzen kurzen Hose, einem schwarzen Oberteil und einer mitgeführten weißen Tasche warf am frühen Sonntagmorgen, 23. Juni, um 04.55 Uhr, einen Stein gegen die Scheibe einer Gaststätte am Markt. Die äußere Scheibe des doppelt verglasten Fensters ging zu Bruch, di e innere, mit Ornamenten versehene Scheibe blieb ganz. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Der Täter entkam. Den Stein stellte die Polizei zwecks Spurensuche und -auswertung sicher. Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen könnten? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Michelbach - Radbolzen gelöst - Polizei sucht Zeugen

Nur weil die Fahrerin auf dem Weg zur Arbeit ungewöhnliche Geräusche hörte und sofort reagierte, blieb ein weiterer Schaden aus. An ihrem Auto waren alle Radbolzen des linken Vorderrades gelöst. "Die Polizei ermittelt in solchen Fällen grundsätzlich immer wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr!" Nach den ersten Erkenntnissen öffnete der Täter das zwar ge- aber nicht verschlossene Garagentor eines Anwesens in der Grabenstraße Ecke Am Am Lorch. Dort löste er die Radbolzen am geparkten Auto. Da sich in der Garage kein Werkzeug befand, muss der Täter dieses mitgebracht und wieder mitgenommen haben. Das Garagentor hat der Täter wieder geschlossen. Die Tatzeit war von Donnerstag auf Freitag, 21. Juni, zwischen 21 Uhr und 06.40 Uhr. und löste im Inneren alle fünf Radbolzen des linken Vorderrades des PKW der Geschädigten. Anschließend verließ UT die Garage wieder und schloss auch das Garagentor. Wer hat in dieser Zeit die offene Garage und/oder die Arbeiten am Rad des Autos beobachtet? Wer hat Personen dabei gesehen und kann sie beschreiben? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg/Bad Endbach - Betrunken am Steuer

In der Nacht zum Sonntag, 23. Juni zog erst die Polizei iedenkopf um kurz nach 03 Uhr in Bad Endbach einen Autofahrer aus dem Verkehr und um kurz nach sechs Uhr die Polizei Marburg einen in Marburg. Beide Autofahrer, einer 27, der andere 38 Jahre alt, waren deutlich unter Alkoholeinfluss gefahren. Die Verweigerung des Alkotests ersparte dem Jüngeren weder die notwendige Blutprobe noch die Sicherstellung des Führerscheins. Das gleiche passierte dann dem Älteren, nachdem dessen Alkotest über 1,9 Promille angezeigt hatte.

