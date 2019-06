Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vermisster wieder da

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Der seit Freitagabend (21. Juni) vermisste 24 Jahre alte Mann aus Marburg ist wieder da. Er tauchte am Montagmorgen, um kurz vor halb sieben in Wehrda auf. Er befindet sich mittlerweile in ärztlicher Obhut. Über seinen Aufenthalt seit Freitagabend ist nichts bekannt.

Martin Ahlich

