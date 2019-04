POL-PDWIL: Kind durch Hundebiss verletzt

Polizeidirektion Wittlich

Am 18.04.2019, gegen 18.00 Uhr wurde in der Zandtstraße in Zell-Merl ein 11-jähriges Mädchen von einem freilaufenden Hund in die Hand gebissen und dabei leicht verletzt. Der Vorfall soll durch zwei Frauen beobachtet worden sein. Die beiden Frauen werden gebeten, sich mit der Polizei in Zell in Verbindung zu setzen.

