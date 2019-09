Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zwei Verletzte bei Unfall auf der Hansalinie ++ Unfallflucht in der Berliner Straße - Polizei sucht Zeugen ++ 15-jähriger Radfahrer im Kreisel verletzt - Frau fährt weiter ++

Rotenburg (ots)

Zwei Verletzte bei Unfall auf der Hansalinie

Elsdorf/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 in Fahrtrichtung Hamburg sind am Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam ein 78-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden in Höhe Elsdorf mit seinem VW Golf von der linken Überholspur auf den mittleren der drei Fahrstreifen. Dort kollidierte er mit dem Honda einer 21-jährigen Autofahrerin aus Emden. Beide Fahrzeuge schleuderten in die Außenschutzplanke und blieben unfallbeschädigt stehen. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die junge Frau wurden mit leichten Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Unfallflucht in der Berliner Straße - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Nach einer Unfallflucht, die sich von Sonntag auf Montag in der Berliner Straße ereignet hat, suchen die Ermittler der Zevener Polizei nach möglichen Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein schwarzer Mercedes, der zwischen 22 Uhr abends und 12 Uhr mittags auf dem Parkplatz vor einem Mehrparteienhaus abgestellt war, vermutlich durch ein rotes Fahrzeug beim Rangieren angefahren. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen, unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte unter Telefon 04281/93060.

Einbrecher bleiben ohne Beute

Elsdorf. Am Mittwochabend zwischen 20.40 Uhr und 21.40 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Fasanenweg eingebrochen. Mit einem Stein hatten sie die Scheibe eines Schlafzimmerfensters auf der Rückseite des Hauses eingeworfen und sich so den Zutritt in die Wohnung verschafft. Vermutlich haben die Unbekannten nur einen Raum nach Beute durchsucht. Gefunden haben sie dabei nichts.

15-jähriger Radfahrer im Kreisel verletzt - Frau fährt weiter

Rotenburg. Am Dienstagmorgen ist ein 15-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr am Pferdemarkt verletzt worden. Eine 34-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus der Wümmestadt, hatte gegen 7.40 Uhr mit ihrem Wagen von der Straße Am Pferdemarkt in den Kreisel einfahren wollen und dabei vermutlich den von links kommenden Radler übersehen. Der Jugendliche zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin sei kurz ausgestiegen, habe dann jedoch die Unfallstelle verlassen. Unfallzeugen sorgten dafür, dass sich die Frau später bei der Polizei meldete. Sie muss sich wegen des Verdachts der Unfallflucht verantworten. In diesem Zusammenhang empfehlen die Beamten, bei Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, bei unklarem Unfallgeschehen und natürlich dann, wenn andere Geschädigte nicht vor Ort sind, die Polizei hinzuzurufen.

