Schöppenstedt: Verkehrsunfallflucht, Hinweise gesucht

Dienstag, 17.09.2019, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr

Auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Neuen Straße in Schöppenstedt kam es am Dienstagmorgen zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich weiß, stieß gegen einen geparkten dunkel-grauen Audi und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Schöppenstedt, Tel.: 05332/93690

