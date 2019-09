Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 17. September 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall

Montag, 16.09.2019, gegen 09:30 Uhr

Am Montagvormittag ereignete sich an der Einmündung Ludwig-Richter-Straße / Dietrich-Bonhoeffer-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von zirka 11000 Euro entstanden war. Ein 79-jähriger Autofahrer übersah demnach vermutlich aus Unachtsamkeit beim Linksabbiegen von der Dietrich-Bonhoeffer-Straße auf die Ludwig-Richter-Straße das vorfahrtberechtigte Auto eines 67-jährigen Fahrers, der auf der Ludwig-Richter-Straße in Richtung Cranachstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden die Autos erheblich beschädigt, ein PKW musste abgeschleppt werden.

Remlingen: Verkehrsunfallflucht

Montag, 16.09.2019, gegen 13:45 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer geriet beim Durchfahren einer Rechtskurve auf der Kreisstraße 513, Höhe des Asseschachtes, in den Gegenverkehr. Ein 21-jähriger Autofahrer, der mit seinem Auto die Kreisstraße in entgegengesetzte Richtung befuhr musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei geriet er auf den angrenzenden Grünstreifen und prallte im weiteren Verlauf gegen einen Straßenbaum. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort. Am PKW des 21-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500,-- Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Autofahrer fährt Kind an und fährt davon

Montag, 16.09.2019, gegen 13:45 Uhr

Am Montagmittag, gegen 13:45 Uhr, ereignete sich auf der Straße Kleine Breite, Fußgängerüberweg in Höhe des Otto-Hahn-Weges, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Kind von einem Auto angefahren worden ist und der Verursacher nach kurzem Halt davongefahren war. Nach ersten Ermittlungen beabsichtigten zwei Kinder die Straße Kleine Breite an dem dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren. Sie seien schon auf der Mitte der Fahrbahn gewesen, als ein Autofahrer ohne zu bremsen an ihnen in Richtung Neuer Weg fahrend, vorbeigefahren sei. Hierbei sei der 10-Jährige vom Auto leicht erfasst und an einem Bein leicht verletzt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher hätte kurz angehalten und habe kurz nachgefragt, was passiert sei. Dann sei er wieder in den PKW gestiegen und habe seine Fahrt fortgesetzt. Aufgrund des Kennzeichens konnte der mutmaßliche Unfallverursacher ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen: 05331 / 933-0.

