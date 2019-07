Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Einfamilienhaus

Rösrath (ots)

In der Nacht auf Freitag (26.07.) versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Kirchstraße einzubrechen. Die Täter wurden von den Bewohnern überrascht und flüchteten.

Gegen 02:30 bemerkte der 59-jährige Hausbewohner in Kleineichen, wie zwei junge Männer versuchten, ein gekipptes Fenster aufzuhebeln. Die Täter flüchteten daraufhin in den nahegelegenen Wald.

Die Täter sollen 17-20 Jahre und von schlanker Statur sein. Sie waren beide schwarz gekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 an. (ma)

