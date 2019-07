Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Aufmerksame Nachbarn vertreiben Einbrecher

Overath (ots)

Zwei unbekannte männliche Täter versuchten am vergangenen Donnerstagnachmittag (24.07.) in ein Einfamilienhaus am Nachtigallenweg in Steinenbrück einzubrechen. Als die Männer von einem aufmerksamen Nachbarn angesprochen wurden, flüchteten sie vom Grundstück.

Eine 85-jährige Nachbarin bemerkte um 17:35 Uhr, wie sich zwei unbekannte Personen dem Einfamilienhaus näherten und an der Haustüre klingelten. Als niemand aufmachte, begaben sich die beiden Männer zur Terrasse des Hauses. Auf der Straße hielt sich der Mann der Zeugin auf, der die Täter dann fragte, was sie dort machen würden. Als diese antworteten "Suchen Opa", drohte der Nachbar mit der Polizei, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen.

Die gesuchten Männer sollen 18-20 Jahre, etwa 170-175 cm groß und von schlanker Statur sein. Das Erscheinungsbild wurde als südländisch beschrieben.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 an. (ma)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

