Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 16. September 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Einbruch in Bäckereifiliale

Sonntag, 15.09.2019, bis Montag, 16.09.2019

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen bislang nicht ermittelte Täter nach Aufbrechen einer Nebentür in eine Bäckereifiliale innerhalb eines Einkaufmarktes in Cremlingen, Im Moorbusche, ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen: Randalierer unterwegs

Samstag, 14.09.2019, bis Sonntag, 15.09.2019

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren in Cremlingen, Wanneweg, offenbar Randalierer unterwegs. So wurde ein geparkter PKW-Anhänger umgeworfen. Hierdurch wurde der Aufbau beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500,-- Euro. Weiterhin gelangten der oder die Randalierer auf das Gelände der Kindertages-stätte. Hier wurden verschiedene Spielgeräte, Rutsche und Klettertürme, ebenfalls umgeworfen. Ob hier Sachschaden entstanden ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel, Denkte: Unfall unter Alkoholeinfluss

Sonntag, 15.09.2019, gegen 22:30 Uhr

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung kam am Sonntagabend ein 19-jähriger Autofahrer beim Befahren der Bundesstraße 79 im Bereich von Groß Denkte nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort mit seinem PKW gegen einen Straßenbaum. Glücklicherweise blieb der Fahrer hierbei unverletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten dann die mutmaßliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Am PKW war Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro entstanden, er musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell