POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 15. September 2019

Sachbeschädigungen an Pkws

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Peine, Vöhrumer Straße der Lack eines dort abgestellten Pkw VW Passat von einer unbekannten Person auf der gesamten Länge der Fahrerseite zerkratzt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2.000,- Euro.

Ebenfalls von Unbekannten wurde ein VW Polo beschädigt, der in Peine, Luisenstraße, auf einem Parkplatz abgestellt war. An dem Pkw wurden in der Zeit von Sonntag vergangener Woche bis Samstag zwei Reifen zerstochen, wobei ein Schaden von ca. 500,- Euro entstanden ist.

Ein weiterer Pkw wurde im Verlauf der letzten Woche in Vechelde, auf der Hildesheimer Straße beschädigt. Unbekannte hatten an dem VW Transporter den Kühlergrill beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150,- Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis / Pkw beschlagnahmt

Am Samstag, gegen 11:20 Uhr, wurde in Peine, auf der kleinen Schützenstraße, eine 26-Jährige mit ihrem Pkw BMW von der Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Frau nicht im Besitz eines Führerscheins ist und in der Vergangenheit bereits schon mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt worden war. Neben dem nun erneut eingeleiteten Ermittlungsverfahren wurde auch der Pkw der Frau beschlagnahmt.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Am Sonntagmorgen, gegen 01:45 Uhr kam es auf der B 444 zwischen Edemissen und Wehnsen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Pkw BMW eines 36-jährigen Mannes aus dem Landkreis Celle überschlagen hat. Der Mann war auf dem Weg in Richtung Wehnsen, als er nach links von der Fahrbahn abkam, sich mit dem Pkw überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der 36-Jährige flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle, konnte jedoch von den Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Da der Mann unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Mann auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Über die Höhe des Sachschadens liegen keine Erkenntnisse vor.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 18:45 Uhr, wurde in Peine, Beethovenstraße, auf dem Parkplatz der Sparkasse, ein dort abgestellter Pkw Mazda von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Begleichung des von ihm angerichteten Sachschadens zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine, Telefon 05171/999-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss verursacht Verkehrsunfall

Am Samstag, gegen 19:45 Uhr, kam es in Peine, Görlitzer Straße, an der Einmündung zur Braunschweiger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der beteiligte Radfahrer einen Atemalkoholwert von 2,25 Promille hatte. Der 46-jährige Radfahrer wollte an der Einmündung nach links abbiegen und stürzt hierbei auf den an der Einmündung wartenden Pkw Audi einer 36-Jährigen. Hierbei entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 3.000,- Euro. Dem unverletzten Radfahrer wurde im Klinikum Peine eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Bei Fahrübung mit Pkw verunfallt

Am Samstag, gegen 20:40 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall gerufen, der sich in Peine, Woltorfer Straße, auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Lebensmittelmarktes ereignet hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte eine 22-jährige Frau mit einem VW Passat auf dem Parkplatz Fahrübungen gemacht und dabei vermutlich Gas- und Bremspedal verwechselt. Hierdurch fuhr sie mit größerer Geschwindigkeit gegen eine Mauer, wobei diese von dem Pkw durchbrochen wurde. Durch den heftigen Aufprall wurden die Airbags ausgelöst. Der Pkw wurde erheblich beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro. Die durch den Aufprall verletzte Fahrerin war vor Eintreffen der Polizei bereits von Angehörigen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die auf dem Beifahrerplatz sitzende 45-jährige Mutter der 22-Jährigen blieb unverletzt. Warum die junge Frau, die im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, Fahrübungen auf dem Parkplatz gemacht hat, konnte bisher noch nicht geklärt werden.

