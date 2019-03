Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht auf der B41

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom Montag, den 18.03. auf Dienstag, den 19.03 kam es in den frühen Morgenstunden zu einer Verkehrsunfallflucht im Baustellenbereich auf der B41 in Höhe der Abfahrt Dickesbach. Der Fahrer befuhr die B41 in Fahrtrichtung Idar-Oberstein. Im Baustellenbereich, etwa 150m hinter der Abfahrt Dickesbach, kollidierte er mit drei Warnbaken. Diese wurden dadurch beschädigt t. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

