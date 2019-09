Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 14.09.2019 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Heere, 14.09.2019.

Beamte der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel führten mit Unterstützung von Beamten auswärtiger Dienststellen seit heute Vormittag in Heere in einem Wohnhaus umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen auf Grund eines durch das Amtsgericht Braunschweig erlassenen Durchsuchungsbeschlusses durch. Die Durchsuchung galt dem Auffinden von Beweismitteln und Spurenträgern sowie dem Auffinden weiterer für das Verfahren relevante Details. Bei dem Ermittlungsverfahren handelt es sich um ein schwebendes Verfahren. Weitere Hintergründe zu diesem Verfahren können derzeit nicht genannt werden. Es kann in diesem Fall nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer Weitergabe von Informationen im gegenwärtigen Ermittlungsstadium der Ausgang der Ermittlungen vereitelt, erschwert, verzögert oder gefährdet werden könnte. Für die weitere Pressearbeit ist die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Braunschweig zuständig.

