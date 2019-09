Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung Polizeikommissariat Peine Fr., 13.09.2019, 12.00 Uhr bis Sa., 14.09.2019, 10.00 Uhr

Peine (ots)

Bei Familienstreitigkeiten Polizeibeamtin mit Messer bedroht In der Nacht zum Samstag kam es in einer Wohnung in der Peiner Jägerstraße zu Familienstreitigkeiten, in deren Verlauf der 39 jährige Ehemann seiner 45jährigen Frau mit der Faust ins Gesicht schlug. Als die Polizei eintraf hatte sich der Täter zunächst aus der Wohnung entfernt. Als zwei Stunden später, nach Rückkehr des Mannes, erneut Streit ausbrach musste wiederum die Polizei anrücken. Bei der Sachverhaltsaufnahme in der Küche der betroffenen Wohnung wurde eine Polizeibeamtin von einer Tochter der Familie mit einem Küchenmesser bedroht. Erst nach einer scharfen Ansprache durch die bedrohte Beamtin konnte die Täterin zum Ablegen des Messers bewegt werden. Das Familienoberhaupt verließ freiwillig die Wohnung. Gegen ihn wird eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und gegen seine Tochter eine Strafanzeige wegen Bedrohung gefertigt.

Sportheim in Schmedenstedt aufgebrochen Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Freitag in das Vereinsheim von Blau-Weiß Schmedenstedt ein, in dem mehrere Metallschutzgitter abgerissen und ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt wurden. Ein daneben befindlicher Geräteschuppen wurde ebenfalls aufgebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet.

Fahruntüchtig Am Silberkamp unterwegs Am Freitagabend wurde durch die Peiner Polizei ein 35jähriger Fahrzeugführer kontrolliert, der mit seinem VW Polo in Peine auf der Straße Am Silberkamp unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann offensichtlich unter Drogen- und Alkoholeinfluß stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

BMW aufgebrochen und Fahrzeugteile entwendet Auf dem Außengelände eines Peiner Autohauses am Peiner Horstweg wurde in der Nacht zum Freitag durch unbekannte Täter ein dort abgestellter BMW aufgebrochen und aus dem Fahrzeuginneren diversen Bedienteile entwendet. Daneben wurden auch außen diverse Fahrzeugteile abmontiert und von den Tätern mitgenommen. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von mind. 5000,- Euro.

