Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 13.09.2019 - 14.09.2019, 08:30 Uhr

Salzgitter (ots)

Gefährliche Körperverletzung 14.09.19, 00:01 Uhr 38226 Salzgitter, Konrad-Adenauer-Str., Stadtpark

Ein 29-jähriger Salzgitteraner hielt sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gemeinsam mit seinen Bekannten im Stadtpark auf, als ihm laut eigenen Angaben aus einer ca. 10-köpfigen Personengruppe heraus ein junger Mann gegenübergetreten sei. Dieser habe ihn grundlos mit der Faust in das Gesicht geschlagen, weshalb das Opfer kurzzeitig das Bewusstsein verloren habe. Nachdem die Begleiter des Täters versucht hätten, diesen von seinem Vorhaben abzubringen, habe dieser weiter auf das Opfer eingeschlagen. Anschließend sei der Täter gemeinsam mit seinen Begleitern geflüchtet. Durch die Tat hat das Opfer leichte Verletzungen erlitten und wurde vorsorglich in das Klinikum Salzgitter-Lebenstedt verbracht. Der Täter und seine mutmaßlichen Begleiter sind zurzeit unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05341-1897-0 mit der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Smartphones 12.09.19, 10:15 Uhr 38226 Salzgitter, Fischzug 12, "Back-Factory"

Bereits am Donnerstagvormittag ereignete sich am o.a. Ort der Diebstahl eines Smartphones. Nachdem die 22-jährige Geschädigte ihr Smartphone kurzzeitig auf dem Verkaufstresen abgelegt hatte, um sich Zucker für ihren Kaffee zu holen, wurde dieses durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Eine Verkäuferin konnte den Diebstahl zwar beobachten, den Täter jedoch nicht an seiner Flucht hindern.

Sachbeschädigung an Pkw 13.09.19, 16:00-16:30 Uhr 38229 Salzgitter, Dammstr.

Am Freitagnachmittag wurde der ordnungsgemäß am Straßenrand geparkte Pkw eines 37 -jährigen Salzgitteraners durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Der/die Täter zerkratzte(n) eine Fahrzeugseite mittels eines bislang unbekannten Gegenstandes. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Auch der Pkw einer 33-jährigen Salzgitteranerin wurde in gleicher Weise nur wenige Meter vom o.a. Ort beschädigt. Auch hier wird der Sachschaden auf ca. 2.000 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05341-1897-0 mit der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen.

