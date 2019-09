Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.09.2019. Täter richteten bei einem Einbruch in Baddeckenstedt hohen Sachschaden an -Zeugenaufruf-

Salzgitter (ots)

Baddeckenstedt, Lichtenberger Straße, 12.09.2019, 02:00 Uhr.

Auf Grund durchgeführter Ermittlungen kann die Polizei bestätigen, dass sich die Täter einen widerrechtlichen Zugang zu einem leerstehenden Geschäft in der Lichtenberger Straße verschafft hatten. Aus diesem leerstehenden Geschäft heraus wurde eine zu einem Friseurgeschäft angrenzende Wand gewaltsam aufgeflext. Hierdurch war es möglich, an einen dahinter befindlichen Wechselautomaten zu gelangen.

Unter Gewaltanwendung wurde schließlich dieser Automat aufgebrochen. Die Täter konnten hierbei offensichtlich Bargeld entwenden. Insgesamt verursachten die Täter einen Schaden von ca. 50.000 Euro. Über die Höhe des Diebesgutes können derzeit keine Angaben gemacht werden. In diesem Fall ist für die Polizei von Wichtigkeit, ob es Zeugen gibt, die im relevanten Tatzeitraum auffällige Feststellungen gemacht haben. Insbesondere ist es für die Polizei wichtig, zu erfahren, ob auffällige Personen und Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes festgestellt wurden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

