Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.09.2019 für den Bereich von Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter brachen in ein Wohnhaus ein. Salzgitter, Brandhelms Garten, 04.09.2019, 23:45 Uhr-11.09.2019, 03:00 Uhr. Die Täter hebelten ein Zugangsfenster zum Haus auf und konnten somit in das Innere des Gebäudes gelangen. Nachdem zahlreiche Schränke und Behältnisse durchsucht wurden, konnten die Täter im weiteren Tatverlauf offensichtlich Bargeld und Schmuck erbeuten. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Schadenshöhe im fünfstelligem Bereich liegt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Nach offensichtlicher Vorfahrtsverletzung musste ein Busfahrer in Salzgitter stark bremsen, mehrere leicht verletzte Personen. Salzgitter, Bad, Breslauer Straße/An der Erzbahn, 11.09.2019, 12:05 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verletzte der 78-jährige Fahrer eines Pkw offensichtlich die Vorfahrt eines Linienbusses. Daraufhin musste der 52-jährige Fahrer des Linienbusses seinen Bus stark abbremsen. Hierdurch verletzten sich mindestens vier Personen leicht. Der offensichtliche Verursacher setzte seine Fahrt fort, konnte jedoch im Rahmen von durchgeführten Ermittlungen später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

