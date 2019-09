Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 12. September 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Donnerstag, 12.09.2019, gegen 07:30 Uhr

Am Donnerstagmorgen ereignete sich in der Straße Teichgarten in Wolfenbüttel ein Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades und eine 44-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden sind. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte die 44-jährige Autofahrerin demnach nach links in eine Parkbucht einzufahren. In diesem Moment beabsichtigte die 16-jährige Motorradfahrerin offenbar links an dem PKW vorbeizufahren. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, wobei die 16-Jährige stürzte, teilweise unter den PKW rutschte und sich hierbei verletzte. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wurde vor Ort durch die eingesetzten Rettungskräfte ambulant behandelt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000,--.

