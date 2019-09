Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.09.2019 für den Bereich von Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Radfahrer stand in Salzgitter unter Alkoholeinfluss. Salzgitter, Lebenstedt, Hüttenring, 11.09.2019, 22:30 Uhr.

Beamte der Polizei in Salzgitter stoppten den 34-jährigen Fahrer eines Fahrrades. Erste Anzeichen deuteten auf einen Alkoholkonsum hin. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Müllcontainer brannten in Salzgitter-Bad. Salzgitter, Bad, Engeroder Straße, 12.09.2019, 03:00 Uhr.

Aus derzeit ungeklärten Gründen gerieten zwei Müllcontainer in Brand. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Die Feuerwehr Salzgitter löschte das Feuer. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0 in Verbindung zu setzen.

