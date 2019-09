POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.09.2019 für den Bereich des Landkreises Peine.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.09.2019 für den Bereich des Landkreises Peine.

Polizei in Peine stoppte ein abgemeldetes Fahrzeug. Peine, Stederdorf, Burggartenweg, 11.09.2019, 09:55 Uhr.

Beamte der Polizei Peine stoppten die 49-jährige Fahrerin eines Kia. Bei den Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Pkw abgemeldet war. Daraufhin wurden sowohl beide Kennzeichen als auch der Fahrzeugschein sichergestellt. Die Beamten untersagten der Frau die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein.

Radfahrer wird bei einem Verkehrsunfall in Ilsede verletzt. Ilsede, Eichstraße, 11.09.2019, 07:25 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 14-jähriger Junge mit seinem Fahrrad die Eichstraße in Richtung Gerhardstraße. Er beabsichtigte, an einem Fußgängerüberweg die Straße zu überqueren. Beim Befahren des Fußgängerüberweges kam es zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und einem von hinten heranfahrenden Renault einer 20-jährigen Frau. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Radfahrer und verletzte sich hierbei. Er musste in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ilsede unter der Telefonnummer 05172/410930 in Verbindung zu setzen.

Kind wird bei einem Verkehrsunfall in Gadenstedt offensichtlich schwer verletzt. Ilsede, Gadenstedt, Ostertorstraße, 11.09.2019, 15:30 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 13-jährigen Kind und der 41-jährigen Fahrerin eines Skoda. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 13-jährige Radfahrer von dem Pkw erfasst und auf die Motorhaube geschleudert wurde. Hierbei verletzte sich der Junge offensichtlich schwer im Bereich der Beine und musste in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt derzeit die Unfallursache und bittet Zeugen, sich mit den Beamten der Polizeistation in Ilsede unter der Telefonnummer 05172/410930 in Verbindung zu setzen.

