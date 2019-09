Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Einbruch Polizeihubschrauber eingesetzt

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Polizeihubschrauber über Eppelheim eingesetzt - zuvor flüchteten zwei Einbrecher in das angrenzende Feldgebiet.

Die unbekannten Täter verschafften sich gegen 03:00 Uhr unbefugten Zutritt in ein Eiscafé in der Scheffelstraße. Zeugen wurden kurz darauf auf zwei Personen aufmerksam die mit vollgefüllten Taschen in das angrenzende Feldgebiet in Richtung der Hölderlin Straße flüchteten. Neben den sofort alarmierten Polizeibeamten nahmen auch die Zeugen die Verfolgung auf. Während den Fahndungsmaßnahmen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. In angrenzenden Gartengrundstücken wurden zurückgelassene Gegenstände der Flüchtigen sichergestellt - den Tätern gelang jedoch die Flucht. Diese hatten zuvor mehrere Spielautomaten im Eiscafé aufgebrochen und die Geldkassetten entwendet. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd haben noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und zahlreiche Spuren gesichert.

