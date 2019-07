POL-HK: Bomlitz: Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt; Soltau: Bitumengemisch entzündet Feuer

Polizeiinspektion Heidekreis

25.07./ Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt

Bomlitz: Am Donnerstag wurden Anwohner der Walsroder Straße gegen 04:20 Uhr durch laute Knallgeräusche aus dem Schlaf gerissen. Zeitgleich mit der Zeitungszustellerin stellten sie fest, dass der blaue Opel Corsa, der auf dem Nachbargrundstück abgestellt war, brannte. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Am Fahrzeug entstand ein Sachsachaden von ca. 3000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Walsrode, Tel.: 05161/984480, zu melden.

25.07./Bitumengemisch entzündet Feuer

Soltau: In einer Mischtrommel einer Asphaltmischanlage in Hambostel geriet Donnerstagmittag das Bitumengemisch in Brand und griff auf das Förderband über. Die automatische Löschvorrichtung schaffte es nicht mehr, das Feuer selbstständig zu löschen. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

