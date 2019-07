POL-HK: Soltau: Eigentümer gesucht; Rethem: Kurzschluss-Traktor setzt sich in unbemannt in Bewegung; Bomlitz: Laubbläser gestohlen; Hodenhagen: Einbruch

Polizeiinspektion Heidekreis

25.07./ Eigentümer gesucht

Soltau: Die Polizei sucht den Eigentümer eines aufgefundenen Fahrrades. Das Fahrrad wurde bereits in den frühen Morgenstunden des 14.07.2019, gegen 02:30 Uhr, mittig auf der Kreisstraße 3, bei Grasengrund, an der Einmündung zum Timmerloher Weg liegend aufgefunden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes, 28 Zoll-Herrentrekkingbike der Marke RIXE - Montpellier. Das Fahrrad besitzt eine 21 -Gang Kettenschaltung. Auffällig an dem Fahrrad ist eine angebrachte graue Satteltasche der Firma Haberland, in der sich Herrenunterwäsche und eine Zange befand. Wem ein solches Fahrrad abhandengekommen ist oder wer Hinweise zum Eigentümer geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Soltau, 05191/93800 in Verbindung zu setzten.

24.07./ Kurzschluss- Traktor setzt sich unbemannt in Bewegung

Rethem: Da staunte der Besitzer zu recht, als sein Traktor, den er kurz zuvor auf seinem Hof eingeparkt abstellte sich plötzlich wieder in Bewegung setzte. Ein vermutlich defektes Kabel startete den Traktor und setzte diesen dann wie von Geisterhand in Bewegung. Der Fendt-Geräteträger durchfuhr rückwärts einen Gartenzaun und kam im angrenzende Straßengraben wieder zum Stehen. Dort geriet der Traktor durch den Kurzschluss in Brand. Die Feuerwehr Rethem konnte diesen aber schnell löschen. Am Traktor entstand erheblicher Sachschaden.

24.07./Laubbläser gestohlen

Bomlitz: Dreiste Diebe entwendeten gestern zur Mittagszeit, gegen 12:10 Uhr, einen Laubbläser der Marke Stihl, im Wert von tausend Euro. Während der Geschädigte auf seinem Getreidefeld an der Ahrsener Straße mit Mäharbeiten beschäftigt ist, stoppt ein weißer Mercedes Sprinter an dem Getreidefeld. An der Beifahrerseite steigt eine männliche Person aus, entwendet den dort vom Geschädigten abgelegten Laubläser. Anschließend ergreifen die Täter die Flucht. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Bomlitz unter 0516147545 entgegen.

24.07./ Einbruch

Hodenhagen: Unbekannter Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zugang zu einer Gaststätte im Kreuzkamp und entwendeten von dort einen Geldschrank. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

