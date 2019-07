Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: 75-Jährige auf Parkplatz beraubt; Walsrode: Handtasche vom Einkaufswagen entwendet

Heidekreis (ots)

22.07./75-Jährige auf Parkplatz beraubt

Bomlitz: Einer 75-jährigen Bomlitzerin wurde am Montag die Geldbörse mit ca. 250,- Euro darin geraubt. Das spätere Opfer war gegen 16:25 Uhr mit seinem Kleinwagen, einem blauen Renault Twingo, auf dem Parkplatz eines Discounters an der Walsroder Straße angekommen. Nach dem Aussteigen hielt die Frau ihr Portemonnaie in der Hand, mit der sie sich am Autodach abstützte. Als sie sich ins Fahrzeuginnere beugte, bekam sie von hinten einen Stoß und fiel in ihr Auto. Dabei wurde ihr die Geldbörse entrissen. Das Opfer, das unverletzt blieb, hörte nur noch das Rollgeräusch eines Skateboards, das sich in unbekannte Richtung vom Tatort entfernte. Zeugen, die mit der Tat im Zusammenhang stehende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Walsrode, Tel.: 05161/984480, zu melden.

22.07./ Handtasche vom Einkaufswagen entwendet

Walsrode: In einem unbeobachteten Augenblick entwendeten unbekannte Diebe gegen 14:00 Uhr eine Handtasche, die an einem Einkaufswagen im Supermarkt an der Rudolf-Diesel-Straße hing. In der Handtasche befanden sich diverse Ausweispapiere und ca. 400,- Euro Bargeld. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode, Tel.: 05161/984480.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Eva Peukert

Telefon: 05191 / 9380 - 104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell