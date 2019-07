Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Schlägereien, Gilten: Gasgrill in Brand

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.07.2019 Nr. 1

Schlägereien 21.07./ Bispingen: Am Rande des Bispinger Schützenfestes kam es am frühen Sonntagmorgen zu zwei Auseinandersetzungen, bei denen mehrere Personen verletzt wurden. Gegen 03.30 Uhr kam es zwischen einem 45- und 22- jährigen zunächst zu Streitigkeiten in deren Verlauf der jüngere dann durch Schläge ins Gesicht leicht verletzt wurde. Zu einer weiteren Schlägerei kam es dann gegen 03:45 Uhr, nachdem drei Frauen auf dem Nachhauseweg von zwei männlichen, 21 und 22 Jahre alten Personen belästigt wurden. Den Frauen kamen drei Männer im Alter von 21 bis 29 Jahre zu Hilfe, woraus sich dann eine Schlägerei unter den Parteien entwickelte. Einer der hilfeleistenden Personen wurde hierbei gegen den Kopf getreten und geschlagen. Diese wurde dem Krankenhaus zugeführt. Die Begleiter erlitten leichte Verletzungen. In beiden Fällen standen alle Beteiligten unter Alkoholeinfluss. Es wurde mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

21.07./ Gasgrill in Brand Gilten Am Sonntagmittag gegen 14:25 Uhr, kam es zu einem Brand in der Kirchstraße in Gilten. Nachdem ein Gasgrill in Betrieb genommen wurde, entzündete sich aus bisher ungeklärter Ursache die in dem Unterschrank befindliche Propangasflasche. Das Feuer beschädigte nicht nur den Grill sondern auch die Hausfassade des angrenzenden Wohnhauses. Eine Ausbreitung des Brandes konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr verhindert werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt

