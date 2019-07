POL-HK: Wochenendmeldung PI Heidekreis 19.07.-21.07.2019

Polizeiinspektion Heidekreis

Schneverdingen - Schröderstraße In den Morgenstunden des Freitags wurde in der Schröderstraße in Schneverdingen ein PKW Audi A4 durch die Schneverdinger Kollegen angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle fielen den Beamten einige Joints im Fahrzeug auf und der 22-jährige Fahrer gab zu, am Vorabend gekifft zu haben. Die Folge waren eine Blutentnahme sowie mehrere Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie bezüglich des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln.

Soltau - Innenstadt Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr kam es in der Poststraße in Soltau zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Ein LKW musste bei Rot an der Ampel warten. Die hinter ihm fahrende 56-jährige Dame bremste mit ihrem Skoda Octavia zu spät und fuhr auf den LKW auf. Als die Kollegen eintrafen, war die Unfallursache aufgrund des Alkoholgeruchs in der Luft schnell klar. Die Dame pustete einen Wert von über 1,9 Promille. Die Folge war eine Blutentnahme, mit welcher die Dame augenscheinlich nicht einverstanden war, denn sie wehrte sich massiv dagegen und landete am Ende in der Ausnüchterungszelle.

Soltau - Eggershof In der Straße Ellingen in Fahrtrichtung des Eggernhofs fiel den Soltauer Beamten eine Entenfamilie auf, welche verzweifelt versuchte, die Straße zu queren um zu einem angrenzenden Bachlauf zu gelangen. Anscheinend waren die Enten etwas verängstigt oder sehr gesetzestreu, denn sie querten die Straße erst, als die Polizei in der Nähe war und ihnen grünes Licht gab. --Bild--

Bad Fallingbostel - Gewerbegebiet Am Freitag in den späten Abendstunden kam es in Bad Fallingbostel im Gewerbegebiet "An der Autobahn" zu einem Auffahrunfall. Als die 19-jährige Fahrerin eines Pkw VW Golf aus Hodenhagen ihr Fahrzeug verkehrsbedingt an einer Einfahrt zu einem Schnellrestaurant abbremsen musste, fuhr der nachfolgende 19-jährige aus Walsrode stammende Fahrer eines VW trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver auf. Die Fahrerin des Golf wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 8000 Euro.

Bad Fallingbostel Am Samstag in den späten Abendstunden kam es in einem Wohngebiet von Bad Fallingbostel zu einem Brand in einem Kellerraum. In einem leerstehenden Mehrfamilienhaus (Wohnblock) geriet dort abgelegter Sperrmüll in Brand. Da das Haus von allen Versorgungsleitungen getrennt ist, kann ein technischer Defekt ausgeschlossen und von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen werden. Von Zeugen wurde beobachtet, wie das Gebäude durch 2 Personen kurz vor Brandentdeckung verlassen wurde. Die FFW Bad Fallingbostel war mit mehreren Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Es kam nur zu geringem Sachschaden am Gebäude. Personen wurden durch den Brand nicht gefährdet. Ermittlungen zur Feststellung der Brandlegung und den Tatverdächtigen wurden aufgenommen.

A7 FR Hannover Glück im Unglück hatten ein 23 Jahre alter Fahrzeugführer und sein 22 Jahre alter Beifahrer aus dem Landkreis Göttingen, als sie am Samstagnachmittag bei starkem Wind und leichtem Regen mit ihrem BMW Z3 die BAB7 in Fahrtrichtung Hannover befuhren. Zwischen der Anschlussstelle Westenholz und der Tank- und Rastanlage Allertal-West fiel plötzlich vor ihnen ein Baum auf die Fahrbahn. Trotz einer Vollbremsung auf regennasser Fahrbahn konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden und der Pkw wurde vollständig unter dem Baum begraben. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt und es kam durch den Baum lediglich zu Sachschaden am Pkw und der Außenschutzplanke. Der rechte und mittlere Fahrstreifen waren bis zur Entfernung des Baumes durch die Feuerwehr Krelingen circa eine Stunde gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. --Bild-

Walsrode - Westenholz Am Samstag Abend gegen 18:05 Uhr kam es auf der K 147 zwischen Westenholz und der Autobahnanschlussstelle Westenholz zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 43-jährige Fahrerin eines BMW geriet mit ihrem Fahrzeug in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn bei überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie mit dem ihr entgegenkommenden PKW Toyota Corolla des 30-jährigen. Beide Beteiligten wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser verbracht. Die beiden PKW wurden durch den Unfall komplett zerstört.

Bomlitz - Sachbeschädigung Unbekannte beschädigten in der Nacht von Samstag zu Sonntag die Grundschule im Papiermacherkam in Bomlitz. Es wurde eine Scheibe eingeschlagen und diverse Wände mit Graffitis besprüht. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich hierbei um jugendliche Täter handelt. Munster Munster In Munster kam es in der Nacht von Freitag zu Samstag im Bereich der Straße Breloh sowie der Hindenburgallee zu Sachbeschädigungen an PKW. Hier wurden die Kennzeichen eines Skodia Octavia entwendet, der Lack eines VW Passat beschädigt und an einem Opel Corsa wurde der Außenspiegel abgerissen und in einen angrenzenden Busch geworfen.

