Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: Drei Autos mutwillig beschädigt

Heidekreis (ots)

18.07./Drei Autos mutwillig beschädigt

Bomlitz: Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Donnerstag mutwillig drei auf dem Parkplatz an der Cordinger Str. 59 in Bomlitz abgestellte Pkw. Betroffen sind ein blauer VW-Golf, ein grauer Seat-Ibiza und ein roter Mazda. Am Mazda wurde der größte Schaden verursacht, indem die Frontschürze, die elektrischen Außenspiegel und die Windschutzscheibe zerstört wurden. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bomlitz, Tel.: 05161/47545, zu melden.

