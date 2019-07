Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Radfahrer angefahren; Schneverdingen: Königspython im Südpark

Heidekreis (ots)

17.07./Radfahrer angefahren

Soltau: Kurz vor 18:00 Uhr übersah die 21 Jahre alte Fahrerin eines schwarzen VW-Tiguan den am rechten Fahrbahnrand der Straße Unter den Linden fahrenden Radfahrer und fuhr auf ihn auf. Der 54-Jährige Soltauer schlug durch den Anstoß mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe und danach auf dem Asphalt auf. Auf Grund der schweren Verletzungen wurde er mit dem Rettungswagen ins Diakonie Krankenhaus in Rotenburg eingeliefert. Sein Fahrrad wurde vollkommen zerstört. Am Pkw der Soltauerin entstand ein Schaden i.H.v. 5000,- Euro. Ein bei der Fahrzeugführerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,46 Promille. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurden eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

17.07./Königspython im Südpark

Schneverdingen: Da staunte der 55-jährige Schneverdinger nicht schlecht, als er Mittwochmittag in dem an der Verdener Straße gelegenen Südpark im Gras eine ca. 1 m lange Schlange entdeckte. Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten diese als eine nicht giftige Königspython identifizieren. Mitarbeiter des städtischen Bauhofes fingen das Tier ein und übergaben es der Wildtierhilfe. Wer Hinweise zur Herkunft der Schlange geben kann, melde sich bitte bei der Polizei Schneverdingen, Tel.: 05193/986850.

