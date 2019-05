Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Westheim - Vandalismus

Westheim (ots)

Offenbar aus Spaß an der Freude haben vier alkoholisierte Männer in der Nacht zum Sonntag wahllos diverse Wahlplakate nahezu aller Parteien in Westheim umhergeworfen und abgerissen. Zumindest zwei Plakate wurden dabei derart beschädigt, dass jetzt gegen die Personen Strafverfahren hinsichtlich Sachbeschädigung eingeleitet wurden.

