Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Tankstelleneinbruch: Wer kennt die Täterbekleidung?

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.07.2019 Nr. 2

16.07 / Tankstelleneinbruch: Wer kennt die Täterbekleidung?

Munster: In der Nacht zu Freitag, 03.05.2019, gegen 03.30 Uhr drangen zwei Einbrecher in eine Tankstelle an der Straße Zum Sprötzloh ein und lösten den Alarm aus. Sie entwendeten einige Schachteln Zigaretten und flüchteten in ein angrenzendes Waldstück (wir berichteten). In Tatortnähe wurden Kleidungsstücke gefunden, bei denen die Polizei davon ausgeht, dass sie den Tätern gehören. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass es sich bei den Einbrechern um örtliche Täter handelt. Die Polizei fragt, wer Angaben zur aufgefundenen Oberbekleidung machen kann, wem die Gegenstände gehören oder wo sie gekauft wurden? Die Bekleidung ist unter dem Link https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_heidekreis/themen/polizei-fragt-wer-kennt-die-taeterbekleidung-113917.html einsehbar. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

