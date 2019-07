Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Ladendieb erwischt; Walsrode: E-Bike vor Supermarkt gestohlen; Soltau: Fahrzeug übersehen - Drei Verletzte; Walsrode: Fahrradfahrerin überfallen - Polizei sucht Zeugen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.07.2019 Nr. 1

15.07 / Ladendieb erwischt

Schneverdingen: Ein 22jähriger Ladendieb entwendete am Montag, gegen 12.30 Uhr in einem Discounter am Alt-Benninghöfener-Weg 13 Packungen Zigaretten. Die Mitarbeiter wurden auf den Diebstahl aufmerksam - einer verfolgte den Täter, sodass dieser festgenommen werden konnte. Gegen den Dieb wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

15.07 / E-Bike vor Supermarkt gestohlen

Walsrode: Am Montag, in der Zeit zwischen 11.30 und 12.15 Uhr entwendeten Unbekannte ein Mountain-E-Bike der Marke Giant im Wert von 2.215 Euro. Das schwarz-silberne Herrenrad war für die Zeit des Einkaufens an einem Fahrradständer vor Kaufland an der Heinrich-Hertz-Straße angeschlossen abgestellt. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

15.07 / Fahrzeug übersehen - Drei Verletzte

Soltau: Am Montagmorgen, gegen 07.40 Uhr kam es auf der Wieheholzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen. Eine 19jährige Pkw-Fahrerin bog nach links auf die K 44 ein und übersah dabei eine aus Richtung Wolterdingen kommende 79-Jährige in ihrem Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurde die Verursacherin schwer, ihre Unfallgegnerin sowie deren 82jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

12.07 / Fahrradfahrerin überfallen - Polizei sucht Zeugen

Walsrode: Vier männliche Unbekannte stellten sich am Freitagnachmittag einer 47jährigen Fahrradfahrerin in den Weg, entrissen ihr einen schwarzen Rucksack und flüchteten zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Überfall geschah zwischen 14.30 und 15.00 Uhr auf dem unbefestigten Parallelweg der Robert-Koch-Straße, von der Stadthalle kommend in Richtung Krankenhaus, entlang des Bachlaufs. Die Täter hielten sich an der Abzweigung zur Innenstadt/Lange Straße im Bereich einer Bank auf. Weil die Frau den Rucksack festhielt, schlug einer der Täter ihr zweimal gegen den Kopf, sodass sie losließ. Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: circa 170 - 180 cm groß, 20 - 25 Jahre alt, Oberlippenbart, rundes Gesicht, stabile Figur, hatte schwarze gewellte Haare südländische Erscheinung, war stark angetrunken, sprach gebrochenes Deutsch, trug blaue Jeans, dunkle Lederjacke, schwarze Turnschuhe und eine Sonnenbrille. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter 05161/984480 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell