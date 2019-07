Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: Überfall auf Spielhalle

Mittwoch, 03.07.2019, gegen 02:45 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 02:45 Uhr, betraten zwei maskierte männliche Täter eine Spielhalle in Wolfenbüttel, Breite Herzogstraße. Ein dritter Täter soll sich im Bereich der Eingangstür aufgehalten haben. Unter Vorhalt einer Schusswaffe bedrohten sie die in den Räumlichkeiten anwesende 20-jährige Spielhallenmitarbeiterin und forderten sie auf, das vorhandene Bargeld auszuhändigen. Nachdem die Täter jedoch festgestellt hatten, dass sich das Bargeld bereits im Tresor befand, verließen sie die Räumlichkeiten und flüchteten in unbekannte Richtung. Während der Tatausführung befand sich noch ein männlicher Kunde in den Räumlichkeiten der Spielhalle, der seinen Platz nicht verlassen sollte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Glücklicherweise blieb die Mitarbeiterin unverletzt. Beschreibung der Haupttäter: männlich, zirka 175 cm groß, dunkel gekleidet, ein Täter mit blauer Jeans und hellen Schuhen, dieser Täter führte eine schwarze Pistole mit. Der zweite Täter führte eine schwarze Sporttasche mit. Mögliche Zusammenhänge mit dem Raubüberfall auf einen Kiosk in Fümmelse am 17.06.2019 werden geprüft. Hinweise zu den Taten erbittet die Polizei unter: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: PKW in Brand gesetzt

Dienstag, 02.07.2019, gegen 23:55 Uhr

Am späten Dienstagabend wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden PKW in der Straße Am Bache gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein parkend abgestellter BMW 523i im vorderen Fahrzeugbereich brannte. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, der PKW wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Nach ersten Ermittlungen ist vermutlich von einer Inbrandsetzung des PKW auszugehen. Die Spezialisten der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen: Baucontainer aufgebrochen, Werkzeug entwendet

Montag, 01.07.2019, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 02.07.2019, 07:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter die Tür eines Baucontainers an einer Baustelle an der Landesstraße 635 zwischen Cremlingen und Hordorf auf. Aus dem Container wurde verschiedenes Werkzeug im Wert von zirka 2000,-- Euro entwendet. Zur Sicherung des Containers war vor der Tür ein zirka zwei Tonnen schwerer Stein abgelegt worden. Wie dieser durch die Täter bei Seite geräumt worden war, ist zurzeit unklar. Hinweise: 05331 / 933-0.

Fümmelse: Rad fahrendes Kind nach Verkehrsunfall gesucht

Freitag, 28.06.2019, gegen 19:30 Uhr

Bereits am vergangenen Freitag, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich in Fümmelse, dortiger Kleingartenverein, ein Verkehrsunfall zwischen einem Eisverkaufswagen und einem Rad fahrendem Kind. Demnach hatte der Fahrer des Eiswagens beim Einfahren in die Fümmelser Straße das bevorrechtigte Kind auf seinem Fahrrad vermutlich übersehen. Durch den leichten Zusammenstoß war das Kind gestürzt und hatte sich hierbei leicht verletzt. Anschließend habe man kurz miteinander gesprochen und sei jeweils davongefahren, ohne die Personalien auszutauschen. Die Erziehungsberechtigten des Kindes oder aber auch das betroffene Kind werden gebeten sich mit der Polizei unter 05331 / 933-0 in Verbindung zu setzen.

