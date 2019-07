Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Gartenmöbel entwendet; Westenholz: Tür hält; Bomlitz: Trieben Jugendliche ihr Unwesen?; Neuenkirchen: Fahrzeug beschädigt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.07.2019 Nr. 1

11.07 / Gartenmöbel entwendet

Walsrode: In der Nacht zu Donnerstag entwendeten Unbekannte von einem Grundstück am Schlüsselblumenweg vier braune Gartenstühle und einen Tisch im Wert von rund 400 Euro.

11.07 / Tür hält

Westenholz: Einbrecher versuchten von Mittwoch auf Donnerstag die hintere Eingangstür eines Hauses in Westenholz aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Der Schaden an der Tür wird auf 300 Euro geschätzt.

11.07 / Trieben Jugendliche ihr Unwesen?

Bomlitz: Unbekannte durchtrennten in der Nacht zu Donnerstag einen Maschendrahtzaun zu einem Grundstück an der Straße Am Mühlenhof, gelangten auf das Gelände, kletterten auf einen Schuppen und entnahmen das Dachfenster. Der Schuppen wurde vermutlich nicht betreten, allerdings die Tür zum Hühnerstall geöffnet, so dass die Tiere frei herumliefen. An der Cordinger Mühle warfen die Täter eine schwere Holzbank um und einen Mülleimer ins Wasser. Zeugen berichteten, Jugendliche in der Nacht an der Mühle gehört zu haben. Hinweise zu Geschehen nimmt die Polizei Bomlitz unter 05161/47545 entgegen.

11.07 / Fahrzeug beschädigt

Neuenkirchen: Am Donnerstag, zwischen 02.00 und 11.30 Uhr beschädigten Unbekannte einen Pkw der Marle Skoda, der an der Behninger Straße abgestellt war. Sie schlugen die Frontscheibe ein und beschädigten die Heckklappe und die Fahrertür. Außerdem rissen sie das hintere Kennzeichen ab. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell