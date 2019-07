Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Am Boden liegendes Opfer getreten; Düshorn: Schlägerei auf der Fahrbahn; Tewel: Teppich brennt - Zwei Bewohner erleiden Rauchgasvergiftung; Breloh: Turmuhr beschädigt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.07.2019 Nr. 1

14.07 / Am Boden liegendes Opfer getreten

Walsrode: Am Sonntagvormittag, gegen 09.30 Uhr kam es im Bereich eines Haueingangs an der Langen Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Kontrahenten, bei der einer der beiden leicht verletzt wurde. Während der Schlägerei ging das 29jährige Opfer zu Boden und soll dort liegend mehrmals - auch in Richtung Kopf - getreten worden sein. Der 18jährige Täter flüchtete mit einem Fahrrad vom Tatort und konnte von Polizeibeamten nach einer kurzen Verfolgung im Fuldepark festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Person fanden die Beamten Marihuana. Ein vom Täter durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen.

14.07 / Schlägerei auf der Fahrbahn

Düshorn: Eine Polizeistreife kam am Sonntagmorgen, gegen 06.30 Uhr auf der Celler Straße auf eine Schlägerei zu. Ein 22jähriger Walsroder warf einen 31-Jährigen auf die Fahrbahn und schlug ihm mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Die beiden konnten erst nach dem Einsatz von Pfefferspray voneinander getrennt werden. Der Täter wurde mit Handschellen fixiert. Beide Beteiligte waren erheblich alkoholisiert. Gegen beide leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

14.07 / Teppich brennt - Zwei Bewohner erleiden Rauchgasvergiftung

Tewel: Ein brennendes Teelicht war möglicherweise ursächlich für einen Brand am Sonntagmorgen, gegen 08.30 Uhr am Heideweg in Tewel. Ein Teppich fing Feuer, konnte allerdings von einem Bewohner abgelöscht werden. Zwei Personen erlitten eine Rauchgasintoxikation und kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Gebäudeschaden entstand nicht.

14.07 / Turmuhr beschädigt

Breloh: Unbekannte beschädigten am Sonntagabend, gegen 13.10 Uhr die Turmuhr der Grundschule an der Schulstraße. Zeugen zufolge soll es sich bei den Tätern um Jugendliche, möglicherweise zwei männliche und eine weibliche, gehandelt haben. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

