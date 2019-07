POL-HK: Handtaschendiebstähle aus Pkw

Polizeiinspektion Heidekreis

29690 Essel/ Raststätte Allertal (ots)

Am Freitag kam es in den frühen Abendstunden, auf der TuR Allertal West, zu einem Handtaschendiebstahl aus einem unverschlossenen Geländewagen. Ein männlicher Täter, ca. 40 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, kurze dunkle Haare, grünes T-Shirt und Jeans, trat an das Fahrzeug heran, öffnete die Beifahrertür und entwendete die dort liegende Handtasche samt Inhalt. Er flüchtete zu Fuß vom Tatort und wurde zuletzt auf der Autobahnbrücke, Richtung Engehausen, gesehen.

Kurze Zeit später kam es auf der anderen Seite, auf der TuR Allertal Ost, zu einem Einbruchsdiebstahl aus PKW. Bei einem dänischen PKW wurde die hintere rechte Scheibe der Fahrzeugtür zertrümmert und aus dem Innenraum eine große Damenlederhandtasche samt Inhalt entwendet. Täterhinweise liegen hier nicht vor. Es könnte aber ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten bestehen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal daraufhin, dass Wertgegenstände, Handtaschen und Aktentaschen nicht deutlich, von außen sichtbar, in einem Fahrzeug liegen sollten.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/9720 in Verbindung zu setzen.

