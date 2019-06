Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Exhibitionist von der Kissinger Höhe geschnappt

Hamm (ots)

Ermittlungserfolg für die Hammer Polizei: Der Exhibitionist, der am 22. Mai, 2. Juni und 4. Juni auf der Kissinger Höhe auf einer Bank saß und onanierte, konnte identifiziert werden. Des Weiteren ist der polizeibekannte 43-jährige Hammer auch für einen Vorfall am 31. Mai an der Wilhelmstraße und für eine Tat vom 23. Juni an der Münsterstraße verantwortlich. Durch umfangreiche Ermittlungen kamen die Polizisten ihm auf die Spur. Zudem konnte er von Zeugen wiedererkannt werden.(jb)

Unsere ursprünglichen Meldungen lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4278058 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4286707 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4289005

